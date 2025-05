Roma Milan, la statistica sorride ai rossoneri! I risultati delle ultime 10 sfide non ammettono dubbi

Roma Milan, i rossoneri sono imbattuti contro i giallorossi negli ultimi 10 match: la squadra di Ranieri non vince dal 27 ottobre del 2019

Come riportato da Opta, c’è una particolare statistica che sorride al Milan in vista della sfida di questa sera contro la Roma.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (6V, 4N), l’ultimo successo dei giallorossi in Serie A risale infatti al 27 ottobre 2019 (2-1 all’Olimpico) – i rossoneri non registrano più match senza sconfitta contro i giallorossi nel torneo dal periodo tra il 1988 e il 1996 (17 in quel caso).