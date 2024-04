Roma Milan, Serafini sentenzia: «La stagione dei rossoneri è finita». Poi bacchetta Pioli

Roma-Milan, Luca Serafini, noto giornalista, ha commentato l’eliminazione europea dei rossoneri: stagione finita

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha analizzato così Roma-Milan:

PAROLE – «Si è trattato di 180 minuti deludenti, C’è stata una frana dal punto di vista nervoso, tattico e tecnico. Ieri Pioli ha parlato di difesa di squadra e dopo 20 minuti dei sotto 2-0. Una squadra sconclusionata. Con l’espulsione avvenuta al 30’, non è successo nulla: nel secondo tempo assenti drammaticamente idee, creatività e grinta. Se c’è una squadra che ha mantenuto ordine, reattività e lucidità è stata la Roma che ha avuto l’occasione per il terzo gol. Ho visto solo un paio di ciabattate di Jovic e il gol di Gabbia. Ora il derby va affrontato con dignità e orgoglio. Stasera di fatto la stagione del Milan finisce, con il derby che non è una questione campanilistica o di rimandare la festa: si tratta dopo la sfilza di derby persi di dare una sistemata».