Roma Milan: rossoneri a caccia della decima

Roma Milan: i rossoneri puntano alla decima vittoria in undici gare in un match molto difficile. Ecco chi è riuscito in passato

Roma Milan sarà un banco di prova decisamente importante per capire a che punto si trova la maturità e la convinzione dei rossoneri. Diavolo a caccia della decima vittoria in campionato per entrare nell’elite delle squadre che sono riuscite ad andare in doppia cifra di successi nelle prime undici giornate.

Sia il Milan che il Napoli, infatti, hanno vinto nove delle prime 10 gare stagionali in questo campionato – solo in quattro occasioni una squadra ha ottenuto 10 successi nelle prime 11 in tutta la storia della Serie A: la Juventus nel 2005/06, la Roma nel 2013/14, il Napoli nel 2017/18 e la Juventus nel 2018/19.