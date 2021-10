Elmas: «Napoli più squadra ma per lo Scudetto...»

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: le sue dichiarazioni in merito agli azzurri e lo scudetto

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue dichiarazioni sul momento degli azzurri e sulle pretendenti alla corsa scudetto, che quest’anno si fa sempre più accesa ed equilibrata.

NAPOLI – «Stiamo facendo un buon lavoro col mister e con i compagni. Con Spalletti sono cambiate tante cose. In campo siamo più una vera squadra e giochiamo tutti. Pensiamo come una sola persona e per questo siamo più forti. Personalmente, l’allenatore mi ha dato più fiducia e io spero di fare ancora meglio. Salernitana? I rischi sono tanti, ma andiamo là per vincere e non pensiamo ad altro. Andiamo a Salerno per prendere i tre punti e basta».

SCUDETTO – «Ancora è presto per parlarne, ci sono rivali attrezzate come Milan e Inter e non si saprà niente fino alla fine. Pensiamo solo a vincere tutte le partite».