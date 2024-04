Roma Milan, Pioli prepara il riscatto: ha già pensato ad una mossa a sorpresa! ULTIMISSIME

Roma-Milan, Pioli prepara già il riscatto nella gara di ritorno contro i giallorossi: Chukwueze pronto a partire titolare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli è già concentratissimo sulla sfida di ritorno contro la Roma in Europa League in programma giovedì 18 aprile.

Il tecnico del Milan ha già pensato ad una mossa a sorpresa: secondo la Rosea infatti Samuel Chukwueze partirà titolare con Pulisic nel ruolo di trequartista. Un modo per sparigliare le carte e permettere al Diavolo di sognare una clamorosa rimonta.