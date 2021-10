Roma Milan: prime indicazioni di formazione per i rossoneri

Roma Milan: arrivano le prime indicazioni di formazione filtrate da Milanello in vista del match di domenica sera all’Olimpico. La situazione

Arrivano le prime informazioni riguardanti la possibile formazione rossonera che scenderà in campo in occasione di Roma Milan. Pioli avrà a disposizione Theo Hernandez e Brahim Diaz, oltre a tutto il reparto offensivo ad eccezione di Rebic.

Su queste indicazioni, Sport Mediaset ha spiegato che Theo e Brahim partiranno titolari, con il diez però che farebbe staffetta con Krunic. In avanti Ibra favorito su Giroud. Mentre in difesa tornerà Kjaer affianco a Fikayo Tomori, viste le condizioni non ottimali di Romagnoli.