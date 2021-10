Infortunio Romagnoli: le condizioni del capitano rossonero

Infortunio Romagnoli: il capitano rossonero è uscito acciaccato dalla partita contro il Torino. Ecco quali sono le sue attuali condizioni

Piccola tegola, l’ennesima, per Stefano Pioli. Nella sfida contro il Torino, infatti, c’è stato un lieve infortunio a Romagnoli. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il capitano rossonero ha un fastidio al gluteo da martedì sera.

In realtà, non dovrebbe trattarsi di un problema grave. Ma di questi tempi a Milanello, è bene monitorare la situazione giorno per giorno. In ogni caso, il centrale rossonero partirà dalla panchina domenica sera all’Olimpico contro la Roma.