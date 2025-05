Roma Milan, lo strano caso dei gol di Leao in trasferta: il portoghese punta oggi a questo traguardo. Le ultimissime sui rossoneri

Rafael Leao è stato decisivo anche nell’ultima trasferta: Genoa-Milan. Il portoghese ha segnato infatti in Serie A nuovamente lontano da San Siro.

Nelle ultime sei presenze lontano dallo Stadio San Siro in campionato, il numero 10 del Milan ha preso parte a 5 marcature con 3 gol e 2 assist. In generale, in questo campionato, non ha realizzato nessuna rete nelle partite disputate in casa. Oggi cercherà di incrementare il suo bottino, di 8 reti.