Roma Milan femminile: le ultime sulla probabile formazione rossonera

Domani il Milan femminile sfiderà la Roma nel match valido per la semifinale di Supercoppa italiana, gara secca per approdare in finale con una tra Juventus o Sassuolo.

Come quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, Maurizio Ganz dovrà fare a meno di Jane (out per chiusura frontiere in Sudafrica) e Nina Stapelfeldt. Recuperano a pieno organico invece Giuliani, Grimshaw e Codina. Ecco la probabile formazione rossonera:

Milan femminile (3-4-3): Giuliani; Codina, Fusetti, Agard; Guagni, Grimshaw, Adami, Tucceri; Bergamaschi, Piemonte, Thomas.