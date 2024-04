Roma Milan Moretti: «Rossoneri fragili, sul rinnovo di De Rossi..»

Alvaro Moretti, vice direttore de il Messaggero, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua in vista di Roma Milan di questa sera

LE PAROLE – «La Roma si porta da Milano non solo il risultato, il Milan ha dimostrato delle fragilità importanti. Anche se non vale più il gol in trasferta è un vantaggio importante, la Roma è solida difensivamente parlando. Con il rinnovo di De Rossi la società a differenza di quella rossonera ha dimostrato che questa partita non è importante in chiave futuro per l’allenatore»