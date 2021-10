Roma Milan: è la sfida di Ibra e Mourinho e quel retroscena all’Inter

Roma Milan: la sfida grossa sarà Ibrahimovic contro Mourinho. I due si conoscono e si stimano. Ma c’è anche un precedente particolare

Roma Milan promette spettacolo nella terribile serata di Halloween. In primis, i protagonisti saranno due special come Mourinho e Zlatan Ibrahimovic. I due si conoscono bene fin dai tempi dell’Inter, si sono ritrovati al Manchester United e condividono un legame molto forte.

L’edizione odierna di Tuttosport, però, riporta alla mente un retroscena che cambiò le sorti della stagione interista nel 2009/10. A Pasadena, in estate, Ibrahimovic gioca titolare nell’amichevole con il Chelsea. A fine primo tempo confessa al gruppo di lasciare i nerazzurri per il Barcellona: «Devo vincere la Champions» – disse lo svedese – «Magari vai via e la vinciamo noi» rispose il portoghese. Alla fine ebbe ragione Mou. Ma adesso Zlatan vuole vincere in Italia e vuole farlo con il Milan: domenica avrà di fronte il suo amico speciale José Mourinho.