Milan, con la Roma torna Ibra dall’inizio: lo svedese non vuole più fermarsi

Ibra è pronto a riprendersi la titolarità dell’attacco del Milan dopo la panchina contro il Torino: Zlatan vuole essere protagonista

Tocca di nuovo a Zlatan Ibrahimovic. Stefano Pioli è pronto a rilanciare il centravanti svedese nel big match di domenica sera tra Roma e Milan dopo il turno di riposo concesso al classe ’81 contro il Torino martedì sera (solo quattro i minuti disputati). Ibra ha completamente recuperato dai suoi problemi fisici e in virtù dei 40 anni da poco compiuti va assolutamente gestito ma l’intenzione del leader rossonero è di rendersi disponibile per tutti gli appuntamenti stagionali del Diavolo.

La sfida con la Roma all’Olimpico è una gara che Zlatan non vuole perdersi per nulla al mondo e Pioli sa che in certe sfide rinunciare allo svedese è quasi impossibile. Dopo la rete col Bologna, la seconda in campionato, Ibra vuole tornare a pungere. La Roma è avvisata: Zlatan c’è.