Pioli Milan: il piano del club per il futuro dell’allenatore, questo ASPETTO pesa sulla decisione

Stefano Pioli è al capolinea del suo percorso al Milan. In tal senso ecco il piano del club per il futuro dell’allenatore

Intervenuto a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni sul futuro di Pioli:

PIOLI – «Il contratto di Pioli pesa al Milan per 11.5 milioni lordi, Pioli più staff, avendo il contratto in scadenza nel 2025 è anche normale che il Milan voglia provare quanto meno a trovare un accordo con l’attuale l’allenatore del Milan per poi mettersi d’accordo con il nuovo allenatore. Ci sono dunque dei passaggi da fare, dei passaggi tecnici, che probabilmente richiederanno qualche giorno in più. Staremo a vedere se entro la fine di questa settimana magari ci sarà la risoluzione del contratto con Stefano Pioli per dare la possibilità all’attuale allenatore del Milan di salutare la sua gente, e quindi poi la scelta, l’ufficialità del nuovo allenatore potrebbe arrivare qualche giorno dopo. C’è anche la tournée in Australia a fare da spartiacque. Probabilmente dopo la tournée in Australia il Milan ufficializzerà quello che sarà l’allenatore per le prossime stagione e, come detto questi in giorni, salvo sorprese sarà Paulo Fonseca»