Origi Milan: deciso il futuro dell’attaccante, ecco COSA SUCCEDERA’ in vista dell’estate

Tra i giocatori del calciomercato Milan in prestito c’è Origi. In tal senso deciso il futuro dell’attaccante belga

Non solo acquisti e cessioni, il calciomercato Milan dovrà fare i conti anche con la situazione legata ai prestiti. Tra questi c’è Origi.

Il ritorno in Premier League dell’attaccante belga è stato un flop. Il Nottingham Forest si è salvato, ma l’ex Liverpool ha visto il campo con il contagocce. Solo 754′ giocati in stagione, zero gol in campionato, uno in FA Cup al Bristol City. Come riportato da Calciomercato.com a giugno tornerà al Milan, con il quale ha un contratto fino al 2026 da 4 milioni di euro netti a stagione.