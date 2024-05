Caressa consiglia l’allenatore al Milan: «Tante squadre di A avrebbero bisogno di lui»

In casa Milan tiene banco il futuro della panchina per il dopo Pioli. In tal senso Caressa ha consigliato i rossoneri

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parlato a margine della presentazione del Memorial Niccolò Galli. Queste le sue parole su Sarri accostato tra le varie alla panchina della Fiorentina, del Bologna e del Milan:

LE PAROLE – «Perché no. Lui poi sarebbe stimolato dall’allenare la Fiorentina. Si manterrebbe anche la mentalità di gioco di Italiano e sarebbe una bella avventura per entrambi. Sarebbe una grande scelta ma lo sarebbe anche il Milan per esempio»