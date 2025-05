Roma Milan, Conceicao e l’intreccio con Ranieri! Stesso destino per entrambi gli allenatori? Ultime

Roma Milan, Sergio Conceicao all’ultima trasferta rossonera della sua gestione: il portoghese ha il destino in comune con Claudio Ranieri

Secondo Il Corriere dello Sport, la partita tra Roma e Milan di questa sera è importante non solo per il risultato immediato, ma anche per i progetti futuri delle due squadre. Entrambe sono in corsa per un posto in Europa, con la Roma che spera di qualificarsi per la Champions League e il Milan che punta a raggiungere un’altra competizione europea.

La posta in palio è alta, considerando che le due squadre sono separate da solo pochi punti in classifica. Per entrambe sarà l’ultima partita stagionale giocata in casa per i rispettivi allenatori, Claudio Ranieri per la Roma e Sergio Conceição per il Milan. Entrambi lasceranno le rispettive squadre al termine della stagione.