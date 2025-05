Roma Milan, Conceicao non le manda a dire sull’arbitro: «C’è stata la stessa situazione col Bologna, mi meraviglio di questa cosa». Le ultimissime

Roma-Milan, penultima giornata di Serie A, ha visto i rossoneri perdere 3-1. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Sergio Conceicao ha criticato l’operato dell’arbitro.

«L’ambiente, come capite, non è facile dopo aver perso una finale, dove questa finale ci sono stati episodi e dettagli, ma non solo nella finale, in tutto l’anno, che non sono girati, che sono sempre negativi per noi, per errori nostri o di altri. L’AVAR di oggi è lo stesso VAR di Bologna. Contro il Bologna c’è stata la stessa gomitata su Gabbia e il VAR non ha richiamato l’arbitro. E stiamo parlando di un titolo, di una presenza in Europa, non sto dicendo che avremmo vinto con quell’espulsione, ma sono episodi e dettagli che diventano difficili da sostenere».