Roma Milan, Celik si scusa dopo l’espulsione: «Mi scuso, ma sono orgoglioso dei miei compagni». Le parole del calciatore giallorosso

Zeki Celik si è scusato con i tifosi della Roma e i suoi compagni di squadra dopo l’espulsione rimediata nel primo tempo contro il Milan per un fallo su Rafael Leao. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Mi scuso per aver lasciato la mia squadra con un giocatore in meno. Comunque sono orgoglioso dei miei compagni che non hanno mollato e hanno dimostrato grande resilienza. Voglio anche esprimere la mia gratitudine al mister per il suo sostegno».