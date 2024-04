Roma Milan: l’arrivo dei pullman delle due squadre all’Olimpico – VIDEO

Roma Milan: l’arrivo dei pullman delle due squadre all’Olimpico. Il VIDEO dell’accoglienza dei tifosi per le due compagini

Clima rovente allo Stadio Olimpico, che ha accolto in questi minuti i pullman delle due squadre arrivate per Roma Milan, match che andrà in scena a breve per il ritorno dei Quarti di Finale di Europa League.

Arrivato il pullman del #Milan all’Olimpico. Tra poco il calcio d’inizio di #ASRACM pic.twitter.com/eDpxY9Lqp9 — Milan News 24 (@Milannews24_com) April 18, 2024

Queste le immagini dell’arrivo dell’autobus che ha accompagnato la squadra di Stefano Pioli all’impianto che è casa dei giallorossi.