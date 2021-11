Roma Milan 1-2: prova di forza dei rossoneri, tre punti di platino

Roma Milan 1-2: vittoria importantissima per la squadra di Stefano Pioli che conquista tre punti di platino all’Olimpico…

Il Milan trionfa all’Olimpico contro la Roma, dopo una prestazione di carattere e forza. Decisivi Ibrahimovic su punizione e Kessie su calcio di rigore. Inutile la rete dell’ex El Shaarawy a quasi tempo scaduto.

Tre punti di platino per un Milan, senza Brahim Diaz (ancora non al top e seduto in panchina). Una vittoria che regala ai rossoneri ancora la vetta della classifica a 31 punti dopo undici giornate, un record assoluto. Unica nota stonata la doppia ammonizione di Theo Hernandez, che purtroppo salterà il derby di domenica prossima.

Vincere all’Olimpico è sicuramente un’iniezione di fiducia incredibile. Ibra e compagni hanno battuto in chiave Champions League tutte e tre le rivali (Atalanta, Lazio e Roma), pareggiando solo con la Juventus allo Stadium, distaccando nuovamente l’Inter di sette punti.

Ora il Porto, sul quale Pioli dovrà fare delle scelte importanti in vista della sfida ai nerazzurri del 7 novembre. Il dilemma che ora circola nella mente del tecnico milanista e nei tifosi è solo uno: turnover contro i lusitani? Bella domanda, come la classica risposta che ogni tifoso ama sentirsi dire: «Noi siamo il Milan, non si fa turnover in Champions» – già ma mercoledì è proprio necessario?