Roma, Fonseca è una furia: «Alla Roma i rigori non si fischiano»

Paulo Fonseca è apparso furibondo ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita dalla Roma oggi al Tardini di Parma per 2-0: «Una squadra che vuole andare in Champions non può prendere gol così, in una situazione che si poteva controllare tranquillamente, per me c’è stata una mancanza di concentrazione. Da lì la gara è cambiata, il Parma ha bisogno di punti e dopo il vantaggio si è chiuso e ha vinto la partita. Se loro non avessero segnato, sicuramente ci sarebbe stata una gara più aperta. Non voglio alibi, non possiamo prendere gol così perché poi diventa tutto più difficile. È anche vero che noi non abbiamo girato la palla velocemente, così è complicato superare una squadra che si difende con tanti uomini. Sono mancate velocità offensiva e concentrazione difensiva».

DZEKO – «Non penso che abbiamo un problema in attacco – precisa Fonseca – Dzeko ha lavorato molto, ha fatto bene i movimenti ma non è arrivata nessuna palla buona in area di rigore per lui. In questa situazione è difficile per un attaccante fare gol, non è un problema di Edin o di Borja Mayoral, ma è un problema collettivo”. L’ingresso di Cristante, invece, ha contribuito a migliorare la manovra giallorossa: “Anche Ibanez ha qualità, ma certamente con Cristante abbiamo fatto meglio. Però lui ha fatto quasi tutte le partite, era difficile farlo giocare ancora».

ARBITRAGGIO – «Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma il rigore non c’è. Con la Roma non si guarda il Var. Non era rigore e il Var non ha aiutato, può capitare che l’arbitro non veda qualcosa ma il Var deve correggere. Con le altre squadre si fa più attenzione, a fine stagione questi sono 6-7 punti in meno.

DIFFERENZA DI TRATTAMENTO – Voglio lo stesso trattamento delle altre squadre, in questo momento non c’è. Io sono sempre stato in silenzio e rispetto il lavoro degli arbitri, penso che l’Italia sia il Paese con i migliori arbitri ma si sbaglia tanto. Vedo rigori sempre per le stesse squadre che sono ridicoli, confrontiamo i valori con gli altri campionati».