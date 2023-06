Rivoluzione Milan: clamoroso retroscena sull’addio di Maldini! Non c’è accordo consensuale tra le parti dopo la rottura

Milan e Maldini, una storia finita. Dopo le tensioni dell’incontro con Cardinale, è arrivata la decisione dell’addio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le parti non sono riuscite neanche a trovare un’intesa per una separazione consensuale per via dello strappo che si era creato.