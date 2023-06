Rivoluzione Milan: nuovo ruolo e nuovi poteri per Pioli! Cambia molto: dalla gestione del centro sportivo al ruolo sul mercato

Anche il ruolo di Stefano Pioli cambia dopo l’addio di Paolo Maldini dal Milan. Non sarà più soltanto un allenatore, con tutte le sfumature che questa figura aveva assunto negli anni, ma sarà il primo responsabile di quanto accade al centro sportivo, un riferimento per la società a Milanello. Prima Maldini e Massara, presenti sempre a Milanello, facevano da intermediario tra Pioli e la dirigenza: ora non più.

Pioli avrà molta più voce in capitolo in tema mercato. Dovrà indicare aree di intervento e fornire identikit di massima sui profili che sono necessari al Milan. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il “nuovo” Pioli può essere accostato al ruolo che aveva Capello con Berlusconi e Galliani. L’obiettivo, però, delle 300 panchine dell’ex tecnico rossonero sono irraggiungibili.