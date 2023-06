Milan, l’obiettivo di Cardinale è lo stadio! Cosa sta succedendo. La rivoluzione non è solo in dirigenza, ma anche in tema stadio

L’addio di Maldini e Massara non è ancora ufficiale, ma Cardinale ha già voltato pagina. Il tema ora è lo stadio: l’obiettivo del Milan è giocare nel nuovo impianto di proprietà entro il 2028 o 2029. Dove, però, rimane un dilemma.

San Siro è categoricamente escluso, così come La Maura: difficile un ritorno di quest’ultima in auge, considerando gli ostacoli burocratici. Per questo motivo, il ballottaggio è tra San Donato e Sesto San Giovanni: l’ago della bilancia saranno chiaramente i costi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.