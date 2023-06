Rivoluzione Milan: Ibra in società? Spunta un possibile ruolo! Il club starebbe pensando a lui per la figura di Club Manager

Gerry Cardinale ha deciso di non rimpiazzare Maldini e Massara con figure nuove, ma i poteri confluiscono verso altre figure: da Moncada a Furlani, passando per Pioli. Non è escluso, però, che venga inserito la figura del Club Manager.

Per ricoprire questa posizione si pensa all’ex rossonero Zlatan Ibrahimovic. Come scrive il Corriere dello Sport, nella conferenza stampa che ha seguito il suo ritiro, ha dichiarato che voleva tempo per riflettere sul suo futuro. Un’idea che è arrivata prima dell’addio di Maldini. Ora che il dt e il ds sono andati via, e la squadra è spiazzata, Zlatan accetterà?