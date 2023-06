Milan, ora cambia tutto: da Furlani a Moncada, ecco la decisione! Il primo gestirà il mercato, il secondo avrà maggior potere

Via Paolo Maldini e via Ricky Massara dal Milan. Questa è la decisione, non ancora ufficializzata, di Gerry Cardinale. Una scelta presa dopo l’incontro di ieri che porta la dirigenza rossonera a reinventarsi. Le intenzioni, infatti, sarebbero quelle di non sostituire il duo dell’area tecnica.

La gestione del mercato estivo passerà a Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan dallo scorso novembre. Una scelta che non sorprende, considerando che è grazie a lui che è si sbloccato il nodo che tratteneva il rinnovo di Leao, ovvero la multa allo Sporting Lisbona. Ci sarà anche un upgrade di Moncada: il capo dello scouting milanista sarà il primo ispettore delle strategie sugli obiettivi da seguire.

A questa nuova riorganizzazione non bisogna escludere Moneyball, ovvero la selezione dei giocatori sul mercato attraverso l’utilizzo dei dati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.