Milan, è una nuova fase: come cambia il club con l’addio di Maldini. Pioli ha più poteri, mentre Furlani gestirà le trattive di mercato

Nasce un nuovo Milan. Dopo il comunicato ufficiale dell’addio di Maldini, il club si rifonda, con l’area tecnica destinata ad essere svuotata del tutto: anche Massara va via, ma in una maniera più blanda, con una risoluzione del contratto.

Dal comunicato ufficiale, si intravedono degli indizi su come funzionerà ora nel Milan. Pioli avrà più poteri: sia a Milanello, dove non saranno presenti quotidianamente Maldini e Massara, sia sul mercato. Dirà le sue esigenze e avrà più voce in capitolo sui profili da cercare. Per Moncada, il passaggio è da capo scout alla ricerca internazionali. Furlani, invece, gestirà le trattative e lavorerà per l’approvazione finale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.