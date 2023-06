Rivoluzione Milan: Cardinale cambia approccio! I dettagli. Non più visite sporadiche, ma presenza fissa del proprietario del Milan

La decisione su Maldini, e su Massara per estensione, dimostra una nuova fase del Milan: Gerry Cardinale vuole essere più presente. In una fase dove il proprietario rossonero si è intravisto solo in alcuni match allo stadio, ora la sua presenza e la sua influenza diventerà più centrale.

Si passa ad un controllo dell’operato day by day, scrive La Gazzetta dello Sport. Per questo motivo, è verosimile pensare che il numero uno di Redbird sarà più presente a Milano in questa estate, tra mercato e stadio.