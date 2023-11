Ritorno Ibrahimovic, Cardinale si ferma a Milano! Cosa manca per chiudere

Ritorno Ibrahimovic, l’ex centravanti svedese ad un passo dall’accordo con Cardinale: il patron di RedBird resta a Milano

Ci siamo per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tempi si sono allungati in perfetto stile Ibra ma il corteggiamento porterà alla tanto attesa fumata bianca.

Prova ne è la prosecuzione del soggiorno milanese di Gerry Cardinale: il patron si fermerà altre 24 ore in città e incontrerà lo svedese per limare gli ultimi dettagli. Zlatan diventerà advisor di Redbird con un occhio particolare al Milan: l’Ibra ter è dietro l’angolo.