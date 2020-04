Ripresa Serie A: la situazione dei rientri di Ibra e Kessié

Con l’ufficializzazione della ripresa degli allenamenti, il Milan dovrà decidere le modalità di rientro per Ibrahimovic e Kessié

Il Premier Giuseppe Conte ha ufficializzato la ripresa degli allenamenti in gruppo dal 18 maggio e sulla base di questo, il Milan dovrà capire cosa fare con i calciatori che ancora non sono rientrati in Italia, come Kessié e Ibrahimovic.

I due, al loro rientro, dovranno osservare un periodo di isolamento di 14 giorni pertanto, per essere pronti per il 18, dovranno tornare entro il 4 maggio. Per l’ivoriano si tratta di un problema legato ai voli che verosimilmente sarà risolto entro qualche giorno. Diverso il discorso per Ibrahimovic: lo svedese si sta allenando in gruppo con l’Hammarby da giorni: sarà obbligato ai 14 giorni di stop prima di poter rientrare in gruppo. La logica direbbe che Zlatan potrebbe restare in Svezia fino all’ultimo giorno utile continuando gli allenamenti a Stoccolma, cioè il 4 maggio: andrà così?