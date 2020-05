Ripresa Serie A: La Lega Calcio chiede di rivedere il protocollo

Club e assocalciatori sono concordi: il protocollo così come stilato dal Cts è di difficile se non impossibile attuazione

Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche i club stanno sollevando delle questioni sul protocollo previsto dal Comitato Tecnico Scientifico sulla ripresa della Serie A. In un incontro tenutosi questa mattina con i rappresentanti della Lega Calcio, sono emersi quelli che sono i passaggi più controversi del protocollo.

I punti principali della discordia sono tre: la quarantena per tutta la squadra in caso di giocatore positivo (in Bundesliga, ad esempio, non è così, ndr), il ritiro “blindato” nei centri sportivi o in hotel prima della ripresa e la responsabilità anche penale dei medici sociali in caso di positività; in pratica le stesse obiezioni poste dall’Assocalciatori.