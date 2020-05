Ripresa Serie A, Damiano Tommasi: «Importante avere una data certa»

Non accennano a placarsi le polemiche sul protocollo imposto dal Cts e il presidente dell’Assocalciatori torna a farsi sentire

Dopo il comunicato ufficiale rilasciato nella serata di ieri, l’Assocalciatori, per conto del suo presidente Damiano Tommasi, è tornata a farsi sentire, manifestando tutte le preoccupazioni relative al protocollo imposto dal Comitato Tecnico Scientifico.

«Speriamo di avere una data certa per la ripartenza», le parole di Tommasi a RaiNews24, che aggiunge: «Ci sono delle criticità che hanno evidenziato i club, speriamo di trovare un modo per superarle in modo da poter ripartire. Il ritiro, vista la gestione dei casi di positività che rischia di bloccare un’intera squadra, è uno dei punti in sospeso. È un grande punto interrogativo, una positività potrebbe interrompere sul più bello il percorso. Bisogna capire cosa fare in caso di una singola positività».