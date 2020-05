Ripresa Serie A, Damiano Tommasi: «Obiettivo riaprire i centri sportivi»

Il presidente dell’Assocalciatori ha parlato in merito alla ripresa, ponendo l’accento sulla possibilità di allenarsi nei centri sportivi

Sono ore febbrili nel mondo del calcio per cercare di capire come e se potrà ripartire la Serie A. Sull’argomento è tornato anche Damiano Tommasi, presidente dell’AIC che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: «La cosa che è balzata agli occhi dall’ultima ordinanza è la disparità tra sport di squadra e sport individuali, per questo cerchiamo di affrontare il discorso relativo al protocollo per aprire i centri sportivi. Bisogna ragionare su vari aspetti, sono piccoli step che anche nel calcio si vorrebbe percorrere in caso di ripresa della stagione».

Tommasi ha poi parlato dell’eventualità di non concludere i campionati come accaduto in Francia: «C’è la paura di non portare a termine la stagione ma anche la paura della sicurezza, tanti calciatori e calciatrici hanno una sensibilità particolare perché sono stati colpiti da vicino da questa malattia. C’è la voglia di riprendere il prima possibile e il prima possibile in sicurezza».