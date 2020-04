Ultim’ora Francia: stop alla Ligue 1, PSG campione

Il governo francese ha imposto lo stop al calcio almeno fino al mese di agosto: Ligue 1 dunque conclusa e PSG campione

L’emergenza coronavirus impone lo stop del calcio e mentre tra FIFA, UEFA e FIGC si stanno studiando le soluzioni per riprendere i campionati, in Francia, così come già accaduto in Olanda, arriva lo stop definitivo alla Ligue 1.

Nelle settimane scorse si era ipotizzato il 17 giugno come data per la ripresa ma è di oggi la notizia che il Governo Francese ha imposto lo stop fino ad agosto. Secondo La Gazzetta dello Sport la stagione è dunque finita qui con il PSG campione ma non è da escludere l’ipotesi di provare a terminare l’attuale stagione da agosto a dicembre per poi disputare il campionato 20/21 nell’intero anno solare 2021.