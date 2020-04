Olanda, l’Eredivisie si ferma: il titolo non verrà assegnato

Mentre in Serie A si studia per la ripresa, in Olanda l’Eredivisie ha annunciato che non assegnerà il titolo

Se in Italia stanno proseguendo i lavori per definire una prossima ripresa del calcio, in Olanda hanno deciso di dire basta: l’Eredivisie 2019/20 può infatti considerarsi conclusa. La KNVB, la federazione olandese, ha deciso che tutti i tornei della nazione non ripartiranno anche quando l’emergenza Covid-19 sarà rientrata.

La classifica parziale vede in testa al campionato l’Ajax, ma il titolo non verrà assegnato. Bloccate anche promozioni e retrocessioni. era dal 1956 che un campionato olandese non veniva terminato.