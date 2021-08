Rinnovo Vlahovic, Italiano: «Nessun problema ma dipenderà da lui»

Rinnovo Vlahovic: Vincenzo Italiano interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Cosenza. Le sue parole

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Cosenza. Le sue dichiarazioni su Vlahovic, accostato in passato anche al Milan.

«In allenamento ha sempre la solita fame. Il mercato è imprevedibile, ma per come lo vedo tutti i giorni io penso che il problema Vlahovic non esista. Ha sempre voglia, è un trascinatore. È anche un mercato strano, ma io mi limito a dire che lui spinge sempre forte. Su Vlahovic non ho mai chiesto garanzie, mi ha sempre impressionato e sapevo di venire ad allenare un giocatore forte. Adesso dipende dalla volontà del ragazzo, ma ripeto, lo vedo concentrato».