Rinnovo Theo Hernandez, il francese ha preso la sua scelta: il club si muove?

Rinnovo Theo Hernandez, il terzino ha ribadito al Milan la chiara intenzione di prolungare il contratto: rischio addio a zero nel 2026

Come riportato da AS, c’è una grossa novità nel calciomercato Milan per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez.

Theo ha chiesto agli agenti di trovare un accordo per rinnovare, nonostante abbia ricevuto offerte negli ultimi mesi dalla Premier e a gennaio dal Como. Il Milan finora non ha sfruttato l’opportunità di rinnovare, nonostante il vantaggio del decreto crescita. Per non perdere Theo a parametro zero, il Milan dovrà accettare la migliore offerta disponibile, sempre che riesca a convincere il giocatore, che in questi anni ha rifiutato diverse destinazioni e ha manifestato la volontà di legarsi “a vita” ai colori rossoneri.