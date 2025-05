Rinnovo Theo Hernandez, prende corpo un clamoroso scenario per il futuro! Non è da escludere assolutamente

Rinnovo Theo Hernandez, non è assolutamente da escludere l’ipotesi di un addio a parametro zero del francese nel 2026. Le ultime

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il rinnovo di Theo è bloccato. Lo scenario più probabile sarebbe quello di una cessione in estate, ma qualora il Milan non dovesse poi trovare una squadra veramente interessata a Theo, allora c’è la possibilità che lasci il Milan a parametro zero nel giugno 2026. Negli ultimi giorni si è parlato tanto della possibilità che Theo andasse in Arabia, all’Al-Hilal. Ad oggi non è una pista calda, ci risultano solo sondaggi. Theo resta nell’orbita del campionato arabo, ma ad oggi non ci risulta che Theo voglia dare un’apertura».