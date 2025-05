Rinnovo Theo Hernandez, il Milan cambia idea: questa l’offerta! Il giocatore… Segui le ultimissime sui rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan della prossima estate andrà risolto anche il caso relativo al futuro di Theo Hernandez, attualmente in scadenza con il club rossonero a giugno del 2026.

Theo: il rinnovo sarebbe possibile solo al ribasso. E se Theo non fosse d’accordo? Due strade: cessione in estate – ma al momento non ci sono vere offerte – o permanenza in “stile Calabria“. Cioè senza il posto da titolare assicurato (anzi…), per poi salutare a zero.