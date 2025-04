Rinnovo Theo Hernandez, dialoghi in stallo! Prossime settimane decisive, uno scenario va assolutamente evitato

Rinnovo Theo Hernandez, i dialoghi per il prolungamento sono attualmente in stallo: da evitare l’addio a parametro zero nel 2026

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan deve risolvere la questione relativa al rinnovo di Theo Hernandez, terzino rossonero in scadenza a giugno del 2026.

PAROLE – «Insieme a Maignan è l’altro caso spinoso con scadenza 30 giugno 2026 e, a un anno di distanza dalla scadenza i discorsi sul rinnovo non si sono ancora concretizzati. In società ci sono dubbi relativi al rendimento avuto nelle ultime due annate e alla richiesta che il giocatore sta facendo a livello economico per prolungare. Se non arrivasse l’accordo, però, anche per Theo Hernandez questa potrebbe essere l’ultima estate in cui incassare qualcosa da una sua cessione evitando così di perdere un altro pezzo importante della rosa a parametro zero».