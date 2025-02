Rinnovo Theo Hernandez, idea chiara del Milan: comunicazione al terzino, c’è lo scenario per l’estate

Rinnovo Theo Hernandez, le strade tra il terzino e il Milan sembrano destinate a separarsi al termine della stagione: tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione chiara sul futuro di Theo Hernandez, legato al Diavolo da un contratto fino al 2026.

Theo: il futuro rossonero è più che mai in dubbio. O forse no, è diventato certezza. Nel senso che ormai si è capito: le strade sono destinate a separarsi in estate. Per rinnovare vorrebbe l’aumento, ingiustificato se si considera il livello delle prestazioni.