Rinnovo Theo Hernandez, nessun aggiornamento sul nuovo contratto. la situazione

Rinnovo Theo Hernandez, in casa Milan continuano le riflessioni sul futuro del terzino francese: addio sempre più probabile

Come riferito da calciomercato.it, nel calciomercato Milan continuano le riflessioni in relazione al futuro di Theo Hernandez. Francese sempre più verso un possibile addio in estate.

Theo è lontano parente dal giocatore ammirato nelle scorse stagioni e ancora non si sono registrati passi concreti per il prolungamento con il Milan oltre il 2026. Al momento l’ipotesi più probabile è quella della cessione.