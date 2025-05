Rinnovo Pulisic, Tare rompe gli indugi! Idee chiarissime e comunicazione all’americano

Rinnovo Pulisic, Igli Tare non ha dubbi: l’americano pilastro del Milan del futuro, pronta l’accelerata per il prolungamento del contratto

La cena durata più di quattro ore tra i dirigenti del calciomercato Milan ha rappresentato un’occasione importante per discutere delle tematiche prioritarie del club. In particolare, il discorso sui rinnovi di contratto ha visto Christian Pulisic come uno degli argomenti principali. Il club sembra essere molto interessato a trattenere l’attaccante a stelle e strisce, considerandolo una pedina fondamentale per costruire un progetto vincente che rilanci il Milan.

Pulisic è visto come un giocatore chiave per il futuro della squadra e il club è determinato a rinnovare il suo contratto. La dirigenza rossonera riconosce il suo valore e la sua importanza per la squadra, e sembra essere disposta a fare tutto il necessario per assicurarsi la sua permanenza in squadra. Con Pulisic, il Milan potrebbe avere un giocatore in grado di fare la differenza e di contribuire a raggiungere gli obiettivi della prossima stagione. Lo riporta calciomercato.com.