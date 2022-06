Rinnovo Maldini, in settimana la firma: si costruisce il futuro del Milan

Il rinnovo di Paolo Maldini è molto vicino. In settimana ci sarà la firma per poi concentrarsi sul mercato

Dopo settimane di attesa finalmente ci siamo per il rinnovo di Paolo Maldini al Milan. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il dialogo tra Gerry Cardinale ed il d.t. rossonero è stato proficuo. Dopo il loro incontro in sede sono seguite diverse telefonate che hanno lasciato soddisfatte entrambe le parti.

La firma sua e di Frederic Massara arriverà in questa settimana. Dopodichè, si potra pensare al mercato. Origi è in arrivo per le visite, mentre su Renato Sanches si è inserito il PSG. C’è da recuperare il tempo perso.