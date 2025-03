Rinnovo Maignan, le ultimissime sul portiere francese: c’è questo scenario

Rinnovo Maignan, clamorosa indiscrezione sul futuro del portiere francese: il club rossonero ha messo in standby il prolungamento

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Repubblica sul calciomercato Milanper quanto riguarda il futuro di Mike Maignan, portiere attualmente in scadenza a giugno del 2026 e da mesi in trattativa per il rinnovo del contratto.

Le parti da settimane hanno trovato l’accordo per il prolungamento fino al 2028 con opzione al 2029 a 5 milioni di euro più bonus ma, complice il rendimento altalenante dell’ex Lille nell’ultimo periodo, il club rossonero ha deciso di mettere in standby le discussioni.