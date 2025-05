Rinnovo Maignan, tutti i dettagli sul prolungamento del francese!

Rinnovo Maignan, i rossoneri vogliono trattenere il portiere e hanno presentato una proposta ufficiale al francese per il prolungamento

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha tutta l’intenzione di trattenere in rossonero Mike Maignan, attualmente in scadenza di contratto a giugno del 2026.

Per Maignan c’è una proposta di prolungamento, con ingaggio rialzato ma non troppo: non c’è ancora stata risposta. Il Milan, rispetto ai 5 milioni netti paventati qualche mese fa, ha messo sul piatto un contratto fino al 2028 (con opzione per il 2029) a 4 milioni di euro più bonus legati all’eventuale qualificazione in Champions League.