Rinnovo Maignan, novità sul nuovo contratto! Ecco quanto guadagnerebbe il francese. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha presentato nelle ultime ore l’ultima e definitiva offerta a Mike Maignan per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2026: 4.5 milioni bonus inclusi fino al 2028 con opzione per il 2029.

Una proposta al ribasso rispetto ai 5 milioni più bonus concordati mesi fa prima del rendimento altalenante del portiere francese ma comunque importante visto che accettandola Maignan guadagnerebbe oltre un milione in più rispetto all’attuale ingaggio da 3.2 bonus inclusi. Il portiere è orientato ad accettare, in alternativa verrebbe ceduto in estate garantendo una ricca plusvalenza al Milan.