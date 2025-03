Rinnovo Maignan, le ultimissime sulla firma del francese: ecco tutti i dettagli

Rinnovo Maignan, il portiere torna Magic Mike con la Francia: il Milan ha una speranza per il finale di stagione: i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha una speranza precisa per il futuro di Maignan, tornato Magic con la maglia della Francia.

Con Maignan, del resto, siamo a un punto di svolta. Mike con il Milan ha trovato un accordo di massima per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026. Lo stipendio, probabilmente, di almeno 5 milioni a stagione. Quel rinnovo non è mai stato ufficializzato. Perché? È nel congelatore, in attesa di valutare se il rendimento di Maignan sarà all’altezza? Tra le tante risposte che la primavera deve dare al Milan, giusto considerare anche questa.