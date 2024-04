Rinnovo Maignan, stallo tra le parti: spunta l’INDISCREZIONE sul piano del Milan per il francese

Rinnovo Maignan, è al momento in stallo il discorso sul prolungamento del francese. i rossoneri hanno un piano preciso

Come riferito da Matteo Moretto, la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, tema caldo del calciomercato Milan, resta in stallo con il contratto che resta in scadenza a giugno del 2026.

I rossoneri, come riportato dal noto cronista, ha un piano preciso prima di accelerare: Furlani e Ibrahimovic vogliono prima capire come finirà la stagione prima di prendere una decisione in un senso nell’altro. La fiducia resta alta.