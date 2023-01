Rinnovo Leao, ostacolo Sporting superato: firma più vicina

Cresce l’ottimismo in casa Milan per il rinnovo di Rafael Leao. Per l’attaccante portoghese restano le grane con gli agenti

Rafael Leao non è mai stato così vicino alla firma del rinnovo di contratto con il Milan. È ancora presto per parlare di fumata bianca, ma l’ottimismo dalle parti di Via Aldo Rossi cresce giorno dopo giorno. Il giocatore, una volta tornato dal Mondiale, si è reso conto di quanto sia importante per lui restare in un progetto che lo metti al centro e in questo senso non c’è posto migliore di Milanello.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’accordo sembra potersi trovare per una cifra sui 7/7,5 milioni di euro bonus compresi. Inoltre la questione risarcimento allo Sporting, che sembrava il grande ostacolo alla firma, non dovrebbe essere più un intralcio. La grana andrà risolta infatti tra il giocatore e il Lille. Resta solamente da trovare la quadra con l’entourage del giocatore, il padre Antonio e l’avvocato Ted Dimvula. Altro tema è quella della clausola rescissoria di 150 milioni di euro, che il Milan vorrebbe mantenere. Settimana prossima sarà cruciale, con un incontro previsto tra la dirigenza e Dimvula.